В Австралии переименует циклон из-за премьер-министра

Метеобюро Австралии переименует циклон «Энтони», чтобы его название не совпадало с именем премьер-министра страны Энтони Альбанезе. Об этом сообщает телеканал 9news со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сейчас циклон надвигается на северное побережье австралийского континента. Сперва его назвали «Энтони», однако теперь ему хотят присвоить имя «Альфред».

«Когда название циклона совпадает с именем выдающегося человека нашего времени, мы меняем порядок… чтобы избежать путаницы», — сказали в метеобюро.

Ранее сообщалось, что циклон может затронуть штат Квинсленд, протянувшись на юг до города Бандаберг. Другие модели показывают, что опасность может миновать, а непогода продолжит бушевать в пределах Кораллового моря.