Профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с Рамблером оценил угрозу коронавируса HKU5-CoV-2, который был выявлен китайскими учеными.

Китайские вирусологи ранее обнаружили новый коронавирус летучей мыши, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), этот вирус - новая линия коронавируса HKU5, впервые обнаруженная у японского нетопыря в Гонконге.

Выявление HKU5-CoV-2 эксперт назвал логичным следствием работы ученых по изучению циркулирующих в природе коронавирусов.

В основном специалистами исследуются летучие мыши, поскольку они являются неким реактором для множества вирусов. Летучие мыши обладают уникальными приспособительными свойствами – от резкого изменения температуры в большой амплитуде до различных иммунологических «фокусов», которые позволяют им носить огромное количество вирусов, не поражаясь при этом самим. Это касается, в том числе, коронавирусов. Начиная с 2002-2003 года, когда наблюдалась вспышка атипичной пневмонии, специалистами активно проводится «инвентаризация» существующих в природе коронавирусов. Ученые сперва выявляют их различные варианты, а затем исследуют их свойства, в том числе способность адаптации к новым видам. Это дает понимание того, насколько опасен вирус. В рамках таких работ и был выявлен HKU5-CoV-2, который обладает потенциалом быстро адаптироваться к человеку. Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук

Появление в человеческой популяции вирусов, подобных HKU5-CoV-2, часто зависит от простого стечения обстоятельств, добавил эксперт.

«Данный вариант коронавируса, как выяснили исследователи, может достаточно легко адаптироваться к человеку и, соответственно, стать следующей большой опасностью. Поэтому сейчас актуален вопрос о разработке универсальной широконаправленной вакцины, которая действовала бы не только против одного варианта коронавируса. Как мы помним, в случае с коронавирусом SARS-CoV-2 вакцина устарела уже через полгода после ее создания, поскольку мутации изменили антигенный портрет вируса практически до неузнаваемости», - отметил Чепурнов, выразив мнение, что существующие вакцины от коронавируса не будут эффективны против HKU5-CoV-2.

Он добавил, что теперь во многих странах начнется работа по изучению нового коронавируса, в том числе с применением лабораторных животных.

«Главное, чтобы в ходе таких исследований из лабораторий не притащили еще какою-нибудь очередную гадость в человеческую популяцию», - подчеркнул он.

В настоящее время речи о наличии серьезной угрозы для человечества из-за вируса HKU5-CoV-2 не идет, отметил вирусолог.

«Выявление HKU5-CoV-2 – это рабочий момент, просто все это активно обсуждают в СМИ. Через неделю где-нибудь могут выявить несколько случаев заражения сибирской язвой, и про HKU5-CoV-2 все забудут. Однако рано или поздно подобный вирус где-то все-таки может «выстрелить» и превратиться в то, во что в свое время превратился SARS-CoV-2», - заключил ученый.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее поддержал теорию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане, заявив, что вирус, вероятно, распространился в результате лабораторного инцидента.