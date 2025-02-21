Обзор иноСМИ: кто помог рублю стать «звездой года» и как Украина сможет «выжить»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Адмирал США: сделка России и США позволит Киеву «выжить»

Отставной адмирал ВМС США, экс-глава объединенных сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Украина может «выжить», если США и Россия заключат сделку, которая станет для Киева «меньшим из зол». Он рассказал в своей статье для Bloomberg, что такая сделка может включать размещение миротворцев на Украине и постоянную военную помощь со стороны западных стран.

По мнению Ставридиса, американские чиновники склоняются к принятию многих позиций президента России Владимира Путина, в том числе они могут гарантировать, что Украина не вступит в НАТО. «Меньшим из зол» для Киева может стать сохранение Харьковской области, «некая надежная гарантия безопасности» вроде миротворцев и обеспечение постоянной военной помощи от США и Европы, считает Ставридис.

«Заигрывания Трампа с Россией сделали рубль звездой года»

Рубль заметно вырос к доллару на фоне резкого изменения политики США в отношении России в первые дни работы администрации Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что российская валюта укрепилась к доллару на 13 процентов с начала года, что сделало рубль самой эффективной валютой в мире развивающихся рынков.

Центральный банк России установил официальный обменный курс рубля на уровне 88,51 за доллар на пятницу, что является самым сильным показателем с августа 2024 года. По версии Bloomberg, скачок рубля может оказаться преждевременным без скорейшего прорыва в переговорах по Украине. Один из опрошенных агентством аналитиков заявил, что при негативном геополитическом сценарии и текущих ценах на нефть российская валюта может оказаться на отметке выше ста рублей за доллар.

Женщины года Time: Кидман, Пелико, активистки и спортсменки

Американский журнал Time включил американскую актрису Николь Кидман и француженку Жизель Пелико, история которой стала символом борьбы с сексуальным насилием, в свой список «Женщин года». Также в список вошли американская баскетболистка Эйжа Уилсон, американская гимнастка Джордан Чайлз, японская актриса Анна Саваи (исполнительница роли Марико-сан в сериале «Сёгун»), активистки и главы благотворительных организаций - всего 13 женщин, которые «работают над созданием лучшего, более справедливого мира».

Как отмечает Time, 57-летняя Кидман поставила перед собой задачу использовать свою огромную известность, чтобы помогать начинающим режиссерам-женщинам. С 2017 года она снялась в 19 фильмах и сериалах, созданных женщинами.

«У ПВО Британии есть огромные проблемы»

Идея создания интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны стала горячей темой в странах НАТО. Как пишет британское издание The Telegraph, на самом деле это не исключительно оборонительная идея: этот проект также является средством для наступательных операций и сдерживающим фактором. Силы ПВО и ПРО становятся одним из наиболее важных оборонных потенциалов, учитывая ход конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Поскольку у Британии пятый по величине оборонный бюджет в мире (и третий по величине в НАТО), можно было бы ожидать, что британцы будут сильны в этой области, но это не так, подчеркивает The Telegraph. По версии автора статьи, Британия может защититься от угрозы бомбардировщиков «в стиле холодной войны», но страна беззащитна перед лицом угрозы ядерной или баллистической ракеты. Также в британских вооруженных силах не хватает средств против дронов. В статье отмечается, что даже Иордания, Румыния и Египет имеют на вооружении Patriot, а лучшее, что может предложить Лондон - это Sky Sabre, модификация противовоздушной модульной ракеты. Дальность действия ее радиолокационной станции составляет около 120 километров.

«Что Украина будет делать без Patriot»

На Украине задались вопросом, что будут делать вооруженные силы страны, если США перестанут поставлять системы Patriot. Как рассказал портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания, в Киеве рассчитывают на европейский ракетно-зенитный комплекс SAMP/T, норвежский NASAMS, немецкий IRIS-T, а также на итальянский Aspide.

По оценке украинских СМИ, сейчас Киев располагает двумя комплексами SAMP/T, девятью NASAMS и шестью IRIS-T. Кроме того, сообщалось о возможных поставках шести Aspide. Опрошенные изданиями эксперты отметили, что NASAMS, IRIS-T и Aspide не могут перехватывать баллистические ракеты.