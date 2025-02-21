Политолог Брутер заявил, что замена Зеленского не повлияет на конфликт

Замена президента Украины Владимира Зеленского на другого политика не повлияет на урегулирование конфликта. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, передает РИА Новости.

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«Для нас замена Зеленского на любого человека, который придерживается более русофобских взглядов, не имеет никакого значения. От этого урегулирование не станет ближе», — сказал он.

В то же время политолог считает, что при необходимости американская администрация сможет придумать и реализовать механизм замены руководства Украины. Накануне в США заявили, что Украина должна провести президентские выборы, чтобы у нее была возможность сесть за стол переговоров по разрешению конфликта.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.