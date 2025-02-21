Швеция заявила о новом обрыве подводного кабеля

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о проведении страной расследования нового обрыва подводного кабеля. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

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«Мы очень серьезно относимся ко всем сообщениям о возможном повреждении инфраструктуры в Балтийском море. Как я уже говорил ранее, их следует рассматривать в свете серьезной ситуации в сфере безопасности», — написал он.

3 февраля шведская прокуратура отпустила российское судно Silver Sea, задержанное по подозрению в обрыве подводного кабеля между Латвией и Швецией.