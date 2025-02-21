Германия потратила на помощь Украине более €40 млрд, заявил глава ведомства федерального канцлера, министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт.

«Включая затраты на беженцев, мы потратили более €40 млрд... Даже для богатой страны, такой как Германия, привлечение таких сумм является серьёзным вызовом», — цитирует его ТАСС.

Шмидт также подчеркнул, что в правительстве не было согласия по новым кредитам для поддержки Киева.

Ранее депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен заявила, что членство Украины в ЕС полностью разорит Европу.