В ФРГ сообщили, что потратили на Украину более €40 млрд
Германия потратила на помощь Украине более €40 млрд, заявил глава ведомства федерального канцлера, министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт.
«Включая затраты на беженцев, мы потратили более €40 млрд... Даже для богатой страны, такой как Германия, привлечение таких сумм является серьёзным вызовом», — цитирует его ТАСС.
Шмидт также подчеркнул, что в правительстве не было согласия по новым кредитам для поддержки Киева.
Ранее депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен заявила, что членство Украины в ЕС полностью разорит Европу.