Европа готовится гнать украинских нахлебников

Немецкая пресса сообщила, что число трудоустроенных граждан Украины в Германии в ноябре прошедшего года достигло 296 тыс. человек.

Это на 230 500 больше, чем до начала СВО. При этом 245 200 человек заняты на работах с обязательным социальным страхованием. Отмечается, что украинцы находят работу в промышленном производстве, торговле, здравоохранении, строительстве, гостиничном бизнесе и в других сферах.

По информации МВД Германии, после начала конфликта в стране зарегистрировались около 1,65 млн беженцев с Украины. Все они имеют право на получение «гражданского пособия», выплачиваемого безработным.

То есть большая часть все же не работает? Власти Германии и других стран ЕС, где идентичная картина, это не смущает? Готовы ли они начать высылать иждивенцев?

— Германия и Польша приняли примерно по миллиону украинцев, — утверждает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Вадим Трухачев.

— Население Польши более чем вдвое меньше, и там приезжие с Украины уже составили около трёх процентов населения. Рекордсмен здесь — Чехия, где на 11 млн приходится 400 тысяч украинцев. Нехитрая арифметика даёт порядка 3,5% населения...

Но в Германии осело ещё до миллиона выходцев из Сирии, Ирака, Афганистана и прочих стран Ближнего и Среднего Востока. Так что немцы ещё их не переварили, а им теперь украинцев содержать надо...

«СП»: Но значительная часть украинцев работает.

— Немецкая и чешская статистика приводят примерно одну и ту же цифру. Около 70% украинцев нашли работу. Это в 10 раз больше, чем доля работающих в Германии сирийцев. Однако три из десяти приезжих с Украины сели на шею местным налогоплательщикам.Как показывает практика, среди мигрантов с Украины как раз преобладает не очень квалифицированная рабочая сила. Очень много разнорабочих. И этим украинская эмиграция отличается от российской, где в подавляющем большинстве речь идёт о кадрах высокого уровня образования и квалификации. Германии, Чехии и Польше нужны рабочие руки — тем более белые. И мозги нужны. Потому часть украинцев сможет остаться в этих странах. Но большинство из всех трёх государств вышлют. В таком количестве они там на нужны, столько работы для них просто нет.

«СП»: А как простые люди относятся к украинским беженцам? И что думают власти? Судя по их действиям, плевать они хотели на мнение граждан… Как эта тема эксплуатируется в политической борьбе?

— Эта тема очень хорошо используется в предвыборных кампаниях во всех трёх странах. В Польше и Чехии украинские беженцы - вообще в центре общественного внимания. В Германии на фоне исламистских терактов эта тема всё-таки на втором плане.Отношение к украинцам за три года везде испортилось. Они достали немцев, чехов и поляков своим хамством, наглостью и уголовными замашками.

В Европе вести себя, как на «хуторе», не принято. При растущем недовольстве местного населения выходцев с Украины постепенно везде снимают с пособий. Постепенно, но снимают.

Так что я бы не сказал, что властям плевать на мнение народа. Хотя бы потому, что так можно выборы проиграть. Премьер Чехии Фиала сейчас — и вовсе самый непопулярный глава правительства в Европе. Даже Шольца обошёл, который тоже крайне непопулярен. Разве что у Туска с поддержкой более-менее всё нормально.

«СП»: При этом Германия, Чехия и Польша явно настроены на продолжение конфликта. А если «мясо» у Зеленского кончится, и других ресурсов, кроме беженцев, не останется, кто скорее пойдет на депортацию?

— Все три страны пойдут на это. Да и другие члены ЕС как минимум на частичную выдачу беженцев пойти могут.

«СП»: В Чехии заявили, что беженцы с Украины потеряют свой статус сразу после остановки боевых действий.

— Чехия вышлет всех, кроме тех, кого сочтёт полезным для экономики, и тех, кто выучил язык и не имеет проблем с законом. Около 100 тысяч они вполне могут оставить. Остальных — вышлют. Освоить чешский язык для украинцев нетрудно - он всё-таки родственный русскому и украинскому. Кто хочет — осваивает его быстро.

В отличие от Германии, Чехия — подчёркнуто национальное государство, не собирающееся играть в мультикультурализм. Потому она оставит столько, чтобы мигранты уже через поколение стали чехами и растворились в них.

«СП»: А Германия как себя поведет в этом случае? Какие страны ЕС поддержат это, а какие нет?

— Германия ничем здесь не будет отличаться от Польши и Чехии. Вышлет. Скорее всего, и все страны ЕС поступят так же. От Португалии до Финляндии. Большое число захребетников не нужно никому.

Конечно, в паре-тройке стран могут найтись «сердобольные» правительства. Но власти, которые придут на смену сердобольным, тоже начнут высылку. Везде оставят только тех, кого сочтут полезным для экономики и пригодным к ассимиляции.

— Количество трудоустроенных украинских беженцев в Германии в процентном отношении намного ниже, чем в других странах, — отмечает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

— В Польше работает более 70% беженцев, в Дании, Великобритании и Нидерландах - более 60%. Это связано с системой пособий и социальных льгот, которые в Германии намного выше, чем в других странах. Именно поэтому в 2023 году количество украинских беженцев в Германии превысило их число в Польше, хотя эмигрировать в Польшу, казалось бы, намного легче из-за более простого освоения языка и наличия там большого числа земляков, выехавших до 2022 года.

Но в Польше пособия в размере 110 евро платят только на детей и инвалидов, а в Германии более 500 евро получает каждый беженец, ему также компенсируют оплату жилья и медстраховку.

«СП»: Украинцы находят работу в промышленном производстве, торговле, здравоохранении, строительстве, гостиничном бизнесе и множестве других сфер. То есть речь идет о квалифицированных кадрах?

— По данным миграционных служб Европы, более 70% беженцев с Украины имеют высшее образование. Однако в Германии устроиться на работу без знания языка почти невозможно, и это очень ограничивает возможности преподавателей, врачей, юристов и специалистов-технологов.

Безусловно, работа в торговле, в строительстве или в коммунальном хозяйстве предъявляет менее строгие требования к знанию немецкого языка, и эти рабочие места становятся главной сферой деятельности для украинцев.

Мотивацию к трудоустройству на такие места снижает невысокий уровень оплаты, кроме того, устроенный сразу теряет право на все выплаты и льготы. И очень часто оплата ниже, чем сумма всех выплат и компенсаций, полагающихся беженцам.

Все это приводит к тому, что в Германии трудоустроены менее 20% от общего числа приехавших с Украины, однако нужно еще учесть, что в Германию едут очень многие женщины с маленькими детьми, которые просто не могут работать из-за наличия ребенка. Такие семьи не выживут в других странах, поэтому в Германии в процентном отношении намного больше семей с детьми и стариками, чем, например, в Польше или Дании.

Но в целом для экономики Германии очень нужны квалифицированные трудолюбивые европейцы, поэтому большинство тех, кто сейчас работает в Германии, смогут остаться там и после наступления мира.

«СП»: А остальные?

— По данным немецких политиков, Германия тратит более 20 миллиардов евро в год на беженцев из Украины, это большая сумма даже для такой богатой страны - более 4% федерального бюджета страны. Понятно, что для такой огромной суммы могло найтись другое применение.

«СП»: Есть ли способ избавиться от нахлебников, оставить полезных? И пойдут ли на это власти Германии?

— Параметры помощи беженцам Украины прописаны не каким-то разовым правительственным решением, которое можно отменить. Размер пособий на проживание взрослых и детей, компенсаций на аренду и отопление определены специальным законом о беженцах, принятым задолго до военного конфликта на Украине.

Речь может идти только о снятии с мигранта статуса беженца. Но в условиях продолжения военных действий это вряд ли осуществимо.

«СП»: Пойдет ли Германия на выдачу беженцев Киеву в случае продолжения конфликта?

— Я уверена, что в Германии никогда не пойдут на высылку беженцев-мужчин, чтобы те были мобилизованы в украинскую армию, несмотря на риторику и негодование некоторых немецких политиков по поводу уклонистов, прячущихся под видом беженцев.

Дело в том, что сама угроза мобилизации в воюющей стране может стать обоснованием статуса беженца, высылка же человека с таким статусом невозможна по международным конвенциям.

Но после окончания военных действий или даже в случае их приостановки многие украинские беженцы могут этот статус утратить и будут вынуждены уезжать домой, чтобы не становиться нелегалами.

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