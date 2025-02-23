Трамп придает большое значение сделке по ископаемым с Украиной

Американский президент Дональд Трамп считает очень важным заключение сделки с Украиной по полезным ископаемым, поскольку это позволит США вернуть средства, израсходованные ранее на помощь Киеву. Об этом заявила в субботу журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Говоря об этой сделке, она отметила: "Что касается важнейших ископаемых, для президента это важная составляющая". "Это очень важно для президента, поскольку позволит вернуть средства американских налогоплательщиков", - добавила она. По мнению Ливитт, сделка также позволит США и Украине обеспечить "отличное экономическое партнерство".

Трамп ранее в субботу заявил, что США близки к заключению упомянутой сделки. Он также выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет вернуть средства, израсходованные ранее на помощь Украине.

Газета The Wall Street Journal ранее со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон и Киев могут подписать соглашение об использовании украинских ископаемых уже 22 февраля. По сведениям издания, стороны "приближаются к сделке", касающейся передачи США "прав на ценные минералы" в качестве компенсации за американскую военную помощь.

В начале февраля Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины. 12 февраля министр финансов США Скотт Бессент передал Зеленскому в Киеве текст соглашения. Зеленский, ранее отмечавший готовность заключить сделку, не подписал соглашение ни во время встречи с Бессентом, ни позднее в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Зеленский при этом отмечал, что гарантии безопасности в предложенном договоре отсутствуют. Украинская делегация передала текст со своими правками, которые американцы в Мюнхене учитывать не стали. Отказ Зеленского от подписания соглашения привел к ухудшению отношений между США и Украиной.