Еще один соратник Трампа показал скандальное приветствие
Бывший помощник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон завершил свое выступление на конференции консерваторов римским приветствием. Внимание на это обратило Independent.
20 февраля Бэннон выступил с речью на CPAC (Консервативная политическая конференция) в Нэшнл-Харбере, штат Мэриленд. Завершая выступление, он призвал аудиторию «бороться, бороться, бороться» и вытянул руку в римском приветствии. Как отмечает Independent, когда этот жест был встречен аплодисментами, Бэннон быстро кивнул и сказал: «Аминь».
Также Бэннон призвал Трампа баллотироваться на третий срок и заявил, что такие лидеры, как он, появляются в истории «лишь дважды».
Ранее основателя Tesla, Space X и главу департамента эффективности правительства США Илона Маска раскритиковали за римское приветствие в день инаугурации Трампа. Выступая с речью, Маск сказал, что хочет поблагодарить всех, кто сделал победу Трампа возможной. Он приложил правую руку к груди и вытянул ее верх, подчеркнув, что «его сердце со сторонниками Трампа». Позже Маск назвал «грязными трюками» сравнение его жеста с нацистским приветствием.
«Им нужны более эффективные грязные трюки. Нападки в стиле «вы все Гитлеры» уже так надоели», - заявил он.