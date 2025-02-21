Президент США Дональд Трамп отправил на реставрацию стол в Овальном кабинете после того, как сын Илона Маска Икс поковырялся в носу и вытер об него палец. Об этом пишет издание The New York Post.

Издание напомнило, что стол Resolute был установлен в Овальном кабинете при президенте Джоне Кеннеди в 1961 году. За ним во время пребывания у власти работали Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама, Джо Байден.

«Президент Трамп приказал убрать из Овального кабинета на реконструкцию знаменитый Resolute после того, как на прошлой неделе в прямом эфире по ТВ 4-летний сын Илона Маска Икс ковырял в носу и вытирал палец о стол», - отмечается в статье.

При этом в Белом доме заверили, что смена стола в Овальном кабинете временная, а сам Трамп подчеркнул, что реставрация – «легкая», назвав ее «очень важной работой».

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Ранее стало известно, что Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической Coca-Cola. Во время своего первого президентского срока Трамп мог нажать на эту кнопку в любое время, когда ему хотелось выпить любимый напиток.