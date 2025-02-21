В ЕС потребовали финансировать Украину за счет России

Европейские страны должны финансировать помощь Украине за счет замороженных российских активов. С таким призывом Польши Дональд Туск в своем аккаунте социальной сети Х.

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«Во-первых, давайте профинансируем помощь Европы Украине за счет замороженных российских активов. Во-вторых, давайте усилим воздушную оборону, защиту Балтии и границ Европейского союза (ЕС) с Россией. В-третьих, давайте быстро примем новые правила для финансирования безопасности и обороны сообщества. Прямо сейчас!» — написал польский политик.

Ранее Туск заявил, что вынужденная капитуляция Украины будет означать и капитуляцию всего Запада. По словам главы польского правительства, никто не должен делать вид, что не понимает этого.

Кроме того, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не намерена направлять свои войска на Украину. Он объяснил такое решение тем, что у Польши уже есть свои контингенты в других странах.