Президент Украины Владимир Зеленский должен добровольно подать в отставку после прекращения огня на территории страны. Такой сценарий спрогнозировал бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, Россия и Украина утвердили сценарий, по которому после прекращения огня украинский лидер должен будет добровольно подать в отставку. Арестович также отметил, что Вашингтон в настоящий момент «мягко объясняет Зеленскому, что лучшее, что можно сделать, это добровольно уйти в отставку со всей своей кодлой. Включая всех силовых министров, весь офис и так далее».

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По его словам, после этого будут избраны новые премьер-министр и председатель Верховной Рады, которые в течение 6-8 месяцев должны будут стабилизировать ситуацию в стране, обеспечат режим прекращения огня, а также демобилизацию армии и снятие военного положения. В итоге они должны будут привести страну к проведению выборов.

«Послевоенная эпоха будет без Зеленского. Зеленский знает про этот сценарий. Именно поэтому он его бесит. Именно поэтому на него не согласен. Именно поэтому [спецпредставитель президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит] Келлог выходит без пресс-конференции. Это значит, что будут применены другие средства для того, чтобы он сообразил, что ему пора в отставку», — отметил бывший советник офиса Зеленского.

Кит Келлог прибыл с визитом в Киев 19 февраля, чтобы провести переговоры с Владимиром Зеленским. Однако пресс-конференцию по итогам их встречи 20 февраля отменили по просьбе американской стороны.