Президент США Дональд Трамп поставил Европейскому союзу жесткие условия, дав три недели на согласование условий «капитуляции» Украины. Об этом сообщает издание Newsweek, ссылаясь на депутата Европарламента из Финляндии Мика Аалтола.

«Если мы этого не сделаем, США уйдут из Европы. Трамп ставит во главу угла проблемы безопасности РФ сейчас и в будущем. Пусть они разбираются со своими проблемами, мы имеем три недели, чтобы повзрослеть», — приводит издание слова чиновника.

Официально на уровне правительств стран Евросоюза и эти сроки, и формулировки о «капитуляции» отвергаются.

Трамп обескуражил Европу решением по Украине

До этого агентство Associated Press заявило, что президент России Владимир Путин как никогда близок к недопущению членства Украины в НАТО, что было заявлено одной из целей специальной военной операции, на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде.