Стивен Кинг вернулся в соцсеть Илона Маска

Американский писатель Стивен Кинг вернулся в соцсеть X после того, как деактивировал свой аккаунт на фоне конфликтов с владельцем соцсети Илоном Маском. Свой новый твит Кинг опубликовал 20 февраля.

Кинг заявил о своем решении покинуть X в середине ноября 2024 года. Он отмечал, что при Маске соцсеть стала «слишком токсичной».

Перед этим появились слухи, что основатель Tesla, SpaceX и владелец X Илон Маск заблокировал аккаунт Кинга из-за разозлившей его колкости. 77-летний писатель якобы назвал 53-летнего миллиардера «первой леди» президента США Дональда Трампа.

Сам писатель отрицал, что говорил это. В то же время Кинг, давний сторонник демократов, активно критиковал Маска за поддержку Трампа. Маск в итоге возглавил Департамент эффективности правительства США (DOGE) в администрации Трампа.

«Я вернулся! Скучали по мне?» - написал Кинг в своем первом твите после возвращения.

«Честно говоря, да», - написал ему в ответ Маск.

Позже в другом сообщении Кинг назвал Трампа «предателем» и фанатом президента РФ Владимира Путина.