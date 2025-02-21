Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении сделки при передаче тел заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вместо тела заложницы Шири Бибас радикалы из движения ХАМАС передали труп неизвестной жительницы Газы, и назвал это "жестоким и подлым нарушением соглашения". Заявление главы правительства распространила его канцелярия.

"Жестокость чудовищ из ХАМАС не знает границ. Они не только похитили отца Ярдена Бибаса, молодую мать Шири и их двоих маленьких детей. В неописуемом цинизме они даже не позволили Шири быть рядом со своими малышами, этими ангелами. Вместо этого они вернули в гробу тело неизвестной жительницы Газы", - сказал Нетаньяху, пригрозив, что ХАМАС "заплатит полную цену" за это. "Мы будем действовать решительно, чтобы вернуть Шири домой, вместе со всеми нашими заложниками - и живыми, и погибшими. Мы гарантируем, что ХАМАС заплатит полную цену за это жестокое и подлое нарушение соглашения", - добавил он.

Радикалы утверждают, что передали 20 февраля Красному Кресту в секторе Газа тела трех членов семьи Бибас и Одеда Лифшица. Младшему из Бибасов, Кфиру, на момент похищения 7 октября 2023 года было 9 месяцев, его брату Ариэлю - 4 года.

Армия Израиля по итогам опознания заявила, что личности Лифшица и детей Бибас были подтверждены, однако в ходе идентификации четвертого тела, которое должно было принадлежать Шири Бибас, "не было обнаружено никаких совпадений с каким-либо другим заложником". По версии военных, это "неопознанное тело".

15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января. Первый этап продлится 42 дня, за это время ХАМАС должен отпустить не менее 33 заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.