Макрон намерен призвать Трампа «не быть слабым» с Путиным

Французский глава Эммануэль Макрон планирует призвать президента США Дональда Трампа быть жёстче с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает France 24.

«Я собираюсь сказать ему: «Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кто вы есть, это не ваша отличительная черта, это не в ваших интересах», — сказал президент Франции.

Макрон добавил, что после возможных договорённостей о прекращении огня Париж может предоставить Киеву гарантии безопасности.

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При этом он подчеркнул, что не намерен отправлять военных на Украину «завтра».

Ранее Трамп заявил, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросили о встрече с ним и прибудут в США «очень скоро».