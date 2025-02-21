Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН

Конгрессмены-республиканцы в США внесли законопроект о полном выходе страны из состава ООН, сообщает РИА Новости.

"Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН", — говорится в проекте.

Законопроект подразумевает:

прекращение финансирования ООН и ее агентств;

запрет на повторное вступление в организацию без одобрения сената;

отказ от участия страны в миротворческих миссиях ООН.

Как заявил сенатор Ли в комментарии телеканалу Fox, организация стала "платформой для тиранов", через которую "нападают на США и их союзников". Он призвал прекратить финансирование ООН, которая, по его словам, тратит эти средства на "подрыв" интересов Вашингтона и усиление их противников.