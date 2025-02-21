Верховный суд Украины впервые отменил введенные Зеленским персональные санкции

Верховный суд Украины впервые признал противоправным введение санкций Совета нацбезопасности и обороны против частного лица. Об этом сообщает телеканал "Эспресо".

"Признать противоправным и недействительным указ <...> "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) по части введения в действие персональных специальных [санкций] - позиция 273 в приложении 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года", - приводит телеканал текст решения суда.

По его данным, это первый случай на Украине, когда суд вынес решение о признании недействительным введение персональных санкций. Решение может быть оспорено в апелляции.

Сообщается, что истец - гражданин Франции Луи-Мишель Дюрей. По данным украинских СМИ, он был членом совета директоров Сетелем банка (дочернего предприятия Сбербанка и французской банковской группы BNP). Однако истец доказал, что к моменту введения санкций уже несколько лет не занимал эту должность.

По данным телеканала, санкции против Дюрея были введены 19 февраля 2023 года сроком на 10 лет. Они включали блокировку активов, запрет на вывод капитала с Украины, приостановку исполнения всех финансовых обязательств и запрет въезда в страну.

Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем СНБО Украины принимает соответствующие решения.