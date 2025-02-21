Трамп прокомментировал многомиллионные траты Байдена на мужские обрезания

Президент США Дональд Трамп раскритиковал государственные расходы при администрации Джо Байдена, заявив, что она потратила миллионы долларов на медицинские мужские обрезания в Мозамбике. Об этом сообщает Express.

20 февраля Трамп выступил на инвестиционной конференции FII PRIORITY Summit в Майами, перечислив различные способы, с помощью которых его администрация экономит государственные расходы. Ранее Трамп приостановил программы Агентства США по международному развитию (USAID), передал агентство под управление Госдепа и начал расследование работы USAID.

Выступая на конференции 20 февраля, Трамп заявил, что через USAID администрация Байдена выделила ХАМАС сто миллионов долларов на презервативы. Также он раскритиковал выделенные на мужское обрезание средства.

«Десять миллионов долларов на медицинское мужское обрезание в Мозамбике! Что это значит! 50 миллионов долларов плюс еще 50 миллионов долларов на презервативы для ХАМАС. Вы знаете об этом?» - обратился он к участникам конференции.

Трамп указал, что эти траты были выявлены Департаментом эффективности правительства США (DOGE), возглавляемым Илоном Маском. Однако на прошлой неделе Маск был вынужден признать, что деньги на контрацептивы не предназначались для ХАМАС или сектора Газа, а были иностранной помощью для провинции Газа в Мозамбике.

Правительство Мозамбика уже объявило, что приостановка международной помощи США ставит под угрозу программы здравоохранения страны, особенно программы по ВИЧ/СПИД.