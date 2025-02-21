Лидеры ряда стран посетят Киев 24 февраля

Лидеры ряда стран и европейские политики посетят Киев 24 февраля, чтобы обсудить гарантии безопасности и выразить поддержку Владимиру Зеленскому. Об этом сообщило европейское издание Politico.

О планах нанести визит уже сообщили премьер-министр Испании Педро Санчес, а также председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным Politico, "лидеры из Латвии, Литвы, Мальты и Канады присоединятся либо лично, либо в онлайн-формате". Председатель Европарламента Роберта Метсола также планирует принять участие.

Издание сообщает, что Хорватия, Дания, Норвегия, Финляндия, Польша, Эстония, Швеция, Бельгия, Ирландия, Нидерланды и Германия не стали отвечать на запрос о возможном участии своих политиков в встрече. Чехия сообщила, что ее лидер не приедет.