В заброшенной квартире нашли потерянный шедевр за три миллиона евро

Во Франции продали на аукционе скульптуру знаменитой французской художницы Камиллы Клодель, жившей и творившей во второй половине XIX и начале XX века. Об этом сообщает France24.

Аукционист Матье Семон утверждает, что нашел потерянный шедевр в заброшенной квартире недалеко от Эйфелевой башни в Париже. Оказалось, что там стояла одна из копий скульптуры Клодель «Возраст зрелости», накрытая тканью для защиты от пыли. В квартире никто не жил уже 15 лет. Кому она принадлежала прежде, Семон не уточнил.

Перед аукционом эксперты ожидали, что скульптуру удастся продать за сумму от 1,5 миллиона до 2 миллионов евро (140-185 миллионов рублей). В ходе торгов стоимость лота достигла 3,1 миллиона евро (285 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что шляпу Наполеона продали на аукционе в Фонтенбло почти за два миллиона евро. Сумма стала рекордной для всей коллекции вещей, связанных с французским императором.