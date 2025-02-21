Депутат ЕП Аалтола: Трамп дал ЕС три недели на подписание капитуляции Украины

Президент США Дональд Трамп дал Евросоюзу (ЕС) три недели на подписание капитуляции Украины, рассказал финский депутат Европарламента (ЕП) Мика Аалтола. Об этом сообщает RT, ссылаясь на публикацию политика в соцсетях.

Депутат ЕП Аалтола: Трамп дал ЕС три недели на подписание капитуляции Украины
© Москва24

Аалтола констатировал, что если Европа не справится за этот срок, то Трамп начнет вывод американских войск из европейских государств. Президент США якобы заявил, что европейские страны должны разобраться с украинским конфликтом сами, добавил евродепутат.

Официально сроки и формулировки о капитуляции на уровне правительств стран Евросоюза отвергаются.

Ранее польский премьер Дональд Туск

заявил

, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию "всего сообщества Запада" со всеми вытекающими последствиями. В это же время Трамп

обвинил

президента Украины Владимира Зеленского в том, что он даже не попытался решить конфликт путем переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

отмечал

, что меры для мирного урегулирования конфликта принимаются, но конкретики пока мало. При этом Москва согласна с новой риторикой Вашингтона, согласно которой урегулирование должно выполнятся предпочтительно мирными средствами.

В мире
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Дональд Трамп
Дмитрий Песков
Европарламент
ЕС
Москва
Вашингтон
Соединенные Штаты
Украина