Пи Дидди обвинил прокуроров в расизме

Адвокаты Пи Дидди (он же — Шон Комбс) требуют снять с рэпера обвинения в перевозке людей с целью сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает CNN.

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Защита Комбса считает, что «ничего подобного не было». Они уличили федеральных прокуроров в проявлении «расовой неприязни».

«Это дело беспрецедентно во многих отношениях, но, возможно, самое примечательное и самое тревожное, что ни один белый человек никогда не становился объектом хотя бы отдаленно похожего судебного преследования», — сказали адвокаты Пи Дидди.

Адвокаты отметили, что судебная система ни разу не подвергала преследованию ни одного белого человека по Закону Манна — принятому в 1910 году акту, который запрещает перевозить женщин для занятия проституцией.

«Мистер Комбс был выбран потому, что он влиятельный чернокожий человек, и его преследуют за поведение, которое регулярно остается безнаказанным», — говорится в заявлении.

17 сентября рэпера и продюсера Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.