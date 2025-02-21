Окружение президента США Дональда Трампа считает, что Владимир Зеленский должен покинуть Украину. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета New York Post.

Издание обратило внимание на то, что напряженные отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским переросли в открытое противостояние после того, как Киев отклонил предложение Вашингтона о передаче редкоземельных металлов в качестве компенсации за военную помощь.

По словам источников издания, «общественный раскол назревал давно, и в западном крыле широко распространены антизеленские настроения», при этом список друзей киевских властей в Вашингтоне резко сократился, «если они вообще остались».

«Лучшим вариантом для [Зеленского] и мира будет его немедленный отъезд во Францию», - отметил один из источников, близких к Трампу.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским, который вместо выражения благодарности ведет себя «контрпродуктивно».

Сам Трамп 19 февраля назвал Зеленского «диктатором без выборов». По его мнению, украинский лидер плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не желает проводить на Украине выборы президента.

Рубио объяснил недовольство Трампа в отношении Зеленского

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что президент США живет в «пузыре дезинформации», созданном на российских нарративах.