Госсекретарь США рассказал о появлении COVID-19
Вирус COVID-19 распространился по миру в результате утечки в лаборатории в Китае. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, видеозапись беседы опубликована на ее странице в социальной сети X.
«На мой взгляд, основанный на всем, что я видел, наиболее вероятно, что китайцы заигрались с вирусом, кто-то подхватил его в лаборатории, потом он распространился по Китаю, а затем и по всему миру», — отметил он.
Госсекретарь подчеркнул, что, скорее всего, утечка вируса была несчастным случаем. По словам Рубио, есть «убедительные доказательства», что вирус распространился именно так.
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«Мы знаем, что китайцы потратили годы, в некоторых случаях при западном финансировании, на разработку вирусов и их реинжиниринг, пытаясь предсказать, что было бы, если бы этот вирус передался людям. И, вероятно, они делали это, потому что пытались создать вакцину против него», — предположил госсекретарь.