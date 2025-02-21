Раскрыта судьба Европы в случае выхода США из НАТО

Европейский союз (ЕС) ждет эпоха нестабильности в случае выхода США из НАТО. Возможную судьбу ЕС раскрыл обозреватель Эндрю Лэтем в статье для американского издания The Hill.

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«Реальность такова, что Евросоюзу не хватает сплоченности, военного потенциала и политической воли, чтобы заменить НАТО. Франция и Германия расходятся во мнениях по поводу будущего европейской обороны», — написал Лэтем. Он также отметил, что Польша и Прибалтика по-прежнему считают главным гарантом своей безопасности США, а не ЕС. «Выход США из НАТО только усугубит проблемы, вынудив Европу осознать свою собственную стратегическую уязвимость», — полагает Лэтем. Такой сценарий поставит Европу в опасное положение в эпоху глобальной нестабильности, заключил автор статьи.

Ранее председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне допустил, что США могут вывести часть своих войск с территории Европы. При этом он выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты не покинут Североатлантический альянс.