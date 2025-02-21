Служба маршалов США начала участвовать в охране Илона Маска из-за его опасений

Служба маршалов США начала принимать косвенное участие в охране американского бизнесмена Илона Маска на фоне его опасений за собственную безопасность.

Как сообщает CNN, правоохранительное агентство Минюста США наделило рядом своих полномочий несколько сотрудников личной охраны бизнесмена. В том числе, речь идёт о расширенных правах на ношение и использование огнестрельного оружия.

Также Служба маршалов будет нести формальную ответственность в ряде случаев.

По данным источников телеканала в Белом доме, Маск всерьёз обеспокоился собственной безопасностью после инаугурации президента США Дональда Трампа и сообщил окружению о возросшем риске убийства.

Ранее сообщалось, что помощники Маска получили доступ к секретным документам USAID.