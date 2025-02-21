Вэнс призвал Зеленского поблагодарить США

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность США за проявленную щедрость.

Вэнс призвал Зеленского поблагодарить США
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Без нее ни его самого, ни Украины уже не существовало бы, отметил Вэнс на пресс-конференции, пишет РИА Новости.

«Президент Зеленский, а также его страна перестали бы существовать без щедрости Соединенных Штатов Америки. Так что пусть скажет спасибо», — подчеркнул вице-президент.

Если украинский лидер не согласен с Трампом, «пусть поднимет трубку и позвонит ему или нашим талантливым дипломатам, а не устраивает тур по СМИ Европы, критикуя президента США», посоветовал Вэнс. Он также назвал поведение Владимира Зеленского глупым.

Рубио объяснил недовольство Трампа в отношении Зеленского

Ранее Дональд Трамп пожаловался, что Владимир Зеленский втянул США в войну с Россией, которую нельзя было выиграть. Он посетовал, что «не особо успешный некогда комик уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на эту войну».

Позже сам Зеленский назвал слова Трампа о четырехпроцентном рейтинге украинского лидера дезинформацией. Он подчеркивал, что никогда не комментирует свой рейтинг.

В Верховной раде назвали катастрофой публичный конфликт Зеленского и Дональда Трампа. Говорить о том, что президент Соединенных Штатов находится «в пузыре дезинформации», было неправильным.

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