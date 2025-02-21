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Рубио: Зеленский соврал, что отказался от предложенной США сделки по украинским минералам

Госсекретарь США Марко Рубио указал, что Владимир Зеленский соврал, когда заявил о своем отказе от предложенной США сделки по украинским минералам. Об этом сообщает ТАСС.

Рубио отметил, что Зеленский изначально выразил желание заключить сделку, но сказал, что ей необходимо пройти через законодательный процесс.

Однако через два дня он заявил, что отклонил сделку, что, по словам Рубио, не соответствует действительности.

В Херсонской области заявили об усилении атак ВСУ на фоне переговоров США и РФ

Владимир Зеленский испытывает "истерику" из-за того, что Киев не участвует в переговорах между США и Россией. Это, по мнению главы Каховского округа Павла Филипчука, привело к приказу украинским солдатам "максимально наносить урон гражданам России". Об этом сообщает ТАСС.

Филипчук отметил рост атак Вооруженных сил Украины на мирное население, что связано с отсутствием Украины на переговорах.

Глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко также подтвердил увеличение числа жертв среди гражданского населения от обстрелов со стороны Киева.

В Китае у летучих мышей обнаружили новый коронавирус

Китайские вирусологи обнаружили новый коронавирус летучей мыши, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Вирус, названный HKU5-CoV-2, был выделен из образцов японского нетопыря в Гонконге и способен инфицировать клетки человека.

Исследователи предупреждают о высоком риске его распространения на людей, но подчеркивают, что паниковать не стоит, так как риск появления вируса в человеческих популяциях не следует преувеличивать.

Нетаньяху поручил ЦАХАЛ начать операцию на Западном берегу против очагов террора

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание в связи со взрывами в автобусах в пригороде Тель-Авива. Об этом сообщает ТАСС.

Он отдал распоряжение полиции и Службе общей безопасности страны усилить превентивные меры в городах для предотвращения будущих атак, а также поручил ЦАХАЛ провести масштабную операцию в Иудее и Самарии против очагов террора.

Ранее полиция сообщила о нескольких взрывах в автобусах, в результате которых никто не пострадал, и три бомбы были обезврежены.

ФСБ предупредила о вербовках россиян спецслужбами Киева на "небольшие" диверсии

ФСБ предупреждает о вербовках россиян украинскими спецслужбами, которые предлагают быстрый заработок за "небольшие" диверсии. Об этом сообщает ТАСС.

Спецслужбы Украины активно работают в интернете и социальных сетях, пытаясь вовлечь граждан России в противоправную деятельность, обещая им легкие деньги. Однако на практике такие действия могут привести к длительным срокам заключения, несмотря на обещания вербовщиков.