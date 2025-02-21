Рубио объяснил недовольство Трампа в отношении Зеленского

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским, который вместо выражения благодарности ведет себя «контрпродуктивно». Об этом Рубио рассказал в интервью журналистке Кэтрин Херридж.

Рубио заявил, что проблемы с Зеленским были и у экс-президента США Джо Байдена. Госсекретарь отметил, что иногда вместо благодарности за предоставленную Украине помощь Зеленский начинал публично перечислять, что недополучил Киев.

«Трамп очень недоволен Зеленским, и вполне справедливо. Люди забывают, что и у Джо Байдена были разногласия с Зеленским - есть статьи о том, как он ругал его по телефону», - подчеркнул Рубио.

Глава Госдепа добавил, что и он сам, и вице-президент США Джей Ди Вэнс были огорчены поведением Зеленского, отказавшегося подписать соглашение о редкоземельных элементах с США. Он отметил, что Штаты не хотят «украсть» украинские ресурсы, но деньги, потраченные на Украину американскими налогоплательщиками, необходимо вернуть.

«Когда вместо благодарности звучат заявления, что президент [Трамп] живет в мире дезинформации, это крайне контрпродуктивно. И мне не нужно этого объяснять - Трамп не тот человек, который будет это терпеть», - подчеркнул Рубио.

Советник США по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что Зеленский высказал оскорбления в адрес американского президента, отмечает New York Post. По словам Уолца, предложенная сделка по редкоземельным металлам включала «лучшую гарантию безопасности, на которую они [украинцы] могли надеяться, гораздо большую, чем еще один поддон с боеприпасами».

Уолц посоветовал Зеленскому «сбавить тон», когда речь заходит о его «неприемлемой» критике Трампа, а затем «трезво взглянуть на ситуацию и подписать соглашение» о редкоземельных металлах».

Ранее на этой неделе Трамп заявил о необходимости провести на Украине выборы, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского составляет всего четыре процента. Президент США намекнул, что Киеву придется провести выборы, чтобы получить место за столом переговоров России и США. Зеленский заявил, что информация Трампа не соответствует действительности.

В России оценили ресурсы Зеленского для противостояния Трампу

Американский президент в ответ назвал Зеленского «имевшим скромный успех комедиантом», «диктатором без выборов» и посоветовал ему «действовать быстро, иначе у него не останется страны».