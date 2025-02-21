Трамп рассматривает Россию как союзника и торгового партнера

Президент США Дональд Трамп проводит наиболее крупный пересмотр американской внешней политики со времен Второй мировой войны, он рассматривает Россию в качестве союзника и торгового партнера. Об этом в беседе с ТАСС заявил полковник Вооруженных сил США в отставке, экс-член сената заксобрания штата Вирджиния Ричард Блэк.

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"Трамп восстанавливает нормальные отношения с Россией… рассматривает Россию как союзника, торгового партнера и крупного игрока на мировой арене", - подчеркнул он.

По оценке аналитика, президент США рассматривает переговоры по решению конфликта на Украине в контексте глобальной стратегии по "перезапуску" американской внешней политики. Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.