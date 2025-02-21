Рубио рассказал, от чего зависит проведение встречи Путина и Трампа

Проведение очной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа зависит от прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА Новости.

Американский дипломат подчеркнул, что подобные встречи «не проводятся просто так», и необходимо понимать, «о чем будет идти речь и какие результаты можно ожидать».

«Время встречи во многом зависит от того, удастся ли достичь прогресса в прекращении конфликта», - пояснил Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.

По его словам, США не намерены принимать решения в одностороннем порядке и консультируются, в том числе с европейскими странами и Украиной, однако президент Дональд Трамп хочет выяснить, готова ли Россия «закончить войну, и если да, то на каких условиях».

«Украинцы должны быть частью процесса. Россия не может заключить перемирие без их согласия, так же как мы не можем снять санкции без участия Европы. Все должны быть вовлечены», - констатировал госсекретарь США.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций Москвы и Вашингтона, которые продлились 4,5 часа. Стороны обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.

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После чего в Кремле отметили, что для встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа потребуется время и подготовка по линии МИД.