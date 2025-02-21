Энергетики Венгрии пообещали "подставить плечо" Сербии

Власти США, изрядно обновленные и переупакованные с приходом Дональда Трампа, не станут чинить новых препятствий российско-венгерскому сотрудничеству в атомной сфере и, в частности, строительству двух новых энергоблоков на АЭС "Пакш". А ранее введенные санкции, затрагивающие эту сферу, будут отменять по мере урегулирования конфликта вокруг Украины.

Такой вывод следует из заявлений министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто после его встречи в Вашингтоне с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Еще накануне этой встречи сообщалось, что Сийярто станет первым среди коллег - глав внешнеполитических ведомств других стран, кто встретится с недавно назначенным министром финансов в команде Дональда Трампа.

И это тоже своего рода знак в отношениях между официальным Вашингтоном и Будапештом.

Напомним, что этому предшествовало. С ноября 2024 года Соединенные Штаты ввели санкции против Газпромбанка, через который осуществлялись расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа, а также за строительство второй очереди АЭС "Пакш". Эти шаги, предпринятые администрацией Байдена в последний период пребывания у власти, были восприняты и трактовались как прямое стремление нанесли ущерб Венгрии, которая получала и получает основную часть нефти и газа из России и параллельно с этим реализует совместный проект в атомной области - сооружение рядом с действующей АЭС "Пакш" еще" двух энергоблоков ВВЭР-1200 российской конструкции.

Тогда же, по горячим следам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а за ним и Петер Сийярто заявили, что рассматривают санкции США против Газпромбанка не просто как недружественный шаг, а как "политическую месть" со стороны администрации Байдена в отношении ряда стран Центральной и Восточной Европы. Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные пути для проведения расчетов, и они были найдены.

И теперь, когда многие политизированные решения администрации Байдена отменены или ждут отмены, о своих ожиданиях прямо заявили из Будапешта.

"Конечно, мы подняли вопрос о санкционных мерах, которые были приняты администрацией Байдена и наносят ущерб энергетической безопасности Венгрии, - сообщил Сийярто в интервью телекомпании М1 (перевод на русский в изложении ТАСС). - Для нас ясно, что будущее санкционной политики тесно связано с тем, как быстро и каким образом закончится война на Украине. Чем быстрее она будет прекращена, тем быстрее международная политическая жизнь вернется в нормальное русло и тем быстрее мы сможем избавиться от различных санкций".

Сохраняя такую надежду и деловой настрой, венгерские энергетики (компания MOL) выразили готовность подставить "энергетическое плечо" соседям в Сербии, где под американские санкции в январе 2025 года подвели компанию NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").

"Сербия всегда может рассчитывать на MOL, которая готова удвоить трансграничные поставки", - такое заявление от лица компании передал сербский телерадиоканал РТС. В переводе на русский его цитирует "Интерфакс".

В подоплеке санкционного давления все та же причина - деловые связи сербской компании с Россией. Со слов президента Сербии Александра Вучича, администрация Байдена потребовала от Белграда "полного вывода российского капитала из NIS в течение 45 дней". И это, заметим, не комариный укус, если учесть, что упоминаемая компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, а ее автозаправочные станции (в сумме более 400 АЗС) есть также в Боснии и Герцеговине, в Болгарии и Румынии.

Правительство Сербии еще в 2008 году одобрило вхождение российских инвесторов в капитал NIS, сообщил Александр Вучич, что способствовало "получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов". Сейчас "Газпром нефть" владеет 50 процентами NIS, у "Газпрома" - 6,15, в государственной собственности Сербии - 29,87, остальное - у миноритариев.

После ультиматума из Вашингтона в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" Москва и Белград провели срочные консультации. Как заявил тогда же глава МИД России Сергей Лавров, в российско-сербском договоре по компании NIS записано, что "ни при каких обстоятельствах она не подлежит национализации".

Ситуацию вокруг NIS анализировали в Белграде глава МИД Венгрии Петер Сийярто и министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Затем, уже в Будапеште, на своем уровне ее обсуждали президент Сербии Александр Вучич и премьер Венгрии Виктор Орбан.

И вот теперь, после встречи и консультаций министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто с министром финансов США Скоттом Бессентом в Вашингтоне, появляется реальный шанс найти решение, которое устроило бы все заинтересованные стороны.