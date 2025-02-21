В Швеции призвали укрепить роль ЕС в переговорах по Украине

Член парламента Швеции Азра Муранович призвала укрепить роль Европейского союза (ЕС) в грядущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в письме депутата к главе шведского МИД Марии Мальмер Стенергард. С текстом письма Муранович ознакомилась «Лента.ру».

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«12 февраля 2025 года в Риксдаге состоялись ежегодные дебаты по внешней политике. В ходе дебатов министр иностранных дел подчеркнула, что отношения Швеции с Соединенными Штатами будут приоритетными независимо от администрации и что у Швеции те же интересы, что и у президента США, то есть защита блага нашей страны. Это вызывает вопросы о том, как правительство намерено действовать в ситуациях, когда действия США могут противоречить шведским и европейским интересам», — пишет парламентарий.

Недавно стало известно, что США и Россия начали переговоры о возможном мирном урегулировании без участия Украины или ЕС. Тот факт, что переговоры о будущем Украины проходят без ее собственного участия, может подорвать самоопределение Украины и интересы европейской политики безопасности Азра Муранович член парламента Швеции

По ее словам, Стокгольм последовательно выступает за то, что никакие решения по Украине не должны быть приняты без ее участия, а Евросоюз является «ключевым игроком в поддержке Украины и политики безопасности в Европе». «Маргинализация как Украины, так и ЕС на переговорах может ослабить европейское единство и возможность достижения долгосрочного устойчивого мира», — убеждена автор обращения.

В связи с этим она задает вопрос главе МИД страны. «Какие шаги намерена предпринять министр, чтобы гарантировать, что Украина и ЕС не будут отстранены от текущих и будущих мирных переговоров между США и Россией?» — поинтересовалась она.

Ранее кандидат в канцлеры Германии и сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Европа загнала себя в роль пассивного наблюдателя в переговорах по Украине.

«Европа сама виновата в своей роли статиста в мирном процессе по Украине», — отметила политик, комментируя переговоры между США и Россией по Украине.