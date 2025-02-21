Япония заявила о намерении продолжить диалог с G7 по Украине

Правительство Японии намерено продолжать сотрудничать со странами G7 и другими государствами для разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, отвечая на вопрос о сохранении санкций против РФ.

"Исходя из того, что сегодняшняя [ситуация на] Украине может стать завтрашней [ситуацией] в Восточной Азии, мы продолжали оказывать помощь Украине и сохраняли санкции против России, тесно сотрудничая с международным сообществом. Кроме того, мы продвигали совместные усилия государства и частного сектора по восстановлению и реконструкции Украины, используя опыт и знания Японии", - сказал он, говоря о ситуации на Украине в связи с предстоящей третьей годовщиной начала российской специальной военной операции.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о продолжении санкционной политики против России, Хаяси сказал: "Мы продолжаем сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь со странами G7, с точки зрения того, что является эффективным для достижения справедливого и прочного мира на Украине. В этой базовой позиции нет изменений".

"Правительство внимательно следит за текущими изменениями ситуации вокруг Украины. Мы продолжим тесно сотрудничать с международным сообществом для скорейшего достижения справедливого и прочного мира на Украине, а также восстановления и реконструкции [этой страны]", - сказал генсек кабмина.

Санкции против России

15 февраля после встречи глав МИД G7 на полях Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Японии Такэси Ивая сообщил журналистам, что в ходе консультаций заявил "о неизменной решимости Японии поддерживать Украину и продвигать санкции против России".

Японское правительство после начала специальной военной операции на Украине ввело несколько пакетов санкций против России. После этого РФ прекратила консультации с Японией по вопросу о мирном договоре. Москва также вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на юге Курил, прекращены поездки туда их бывших японских жителей.

По словам посла РФ в Японии Николая Ноздрева, Токио фактически пошел на полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей, решив, что издержки этого шага будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 7 ноября на пленарной сессии "Валдая", заявил, что Россия и Япония являются естественными партнерами ввиду своего соседства, поэтому Москва не будет отпираться в случае возвращения Токио к сотрудничеству. В конце декабря 2024 года замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с японским послом в Москве Акирой Муто заявил, что возобновление межгосударственного диалога возможно только при реальном пересмотре Токио антироссийского курса.