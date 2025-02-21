Ван И высказался по поводу отношений с РФ

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, что фундамент дружбы двух стран нерушим вне зависимости от изменения ситуации.

«Китай готов работать с Россией для неуклонной реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух государств, и содействовать развитию китайско-российских отношений в новом году», — передаёт слова дипломата РИА Новости.

Ранее Лавров на встрече с Ван И заявил, что российская и китайская стороны будут работать в стратегической связке в Совете Безопасности ООН и иных форматах.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин планирует посетить с визитом Китай в конце августа — начале сентября в привязке к 80-й годовщине победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.