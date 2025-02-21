Что думают о Зеленском в Белом доме

"Список друзей в Вашингтоне резко сокращается", "В лучшем случае он уедет во Францию" - газета The New York Post рассказала о том, что думают о Владимире Зеленском в Белом доме после того, как он позволил себе резкие выпады в адрес президента США Дональда Трампа.

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В публикации отмечается, что у Зеленского в настоящее время мало сторонников в ближайшем окружении Трампа, а ухудшение отношений между ними угрожает подорвать позиции Киева на мирных переговорах с Россией. Вдобавок, "вечно напряженные отношения между двумя лидерами" переросли в открытую вражду на этой неделе после того, как Зеленский отклонил первоначальное предложение администрации Трампа о передаче США более 50 процентов редкоземельных металлов его страны в качестве компенсации за военную помощь. В то время, как ухудшение отношений между Вашингтоном и Киевом кажется внезапным, один источник, знакомый с дискуссиями на этот счет в Белом доме, сказал NYP: "Для меня в этом нет ничего нового". "Несколько месяцев назад я слышал, что пришло время для выборов и нового руководства на Украине", - добавил собеседник.

По его словам, публичный раскол назрел давно, и настроения против Зеленского широко распространены в администрации Трампа.

Второй источник, близкий к Трампу, согласился с оценкой и предположил, что "лучший вариант для (Зеленского) и всего мира - это если он немедленно уедет во Францию". Есть еще один важный момент: представитель Белого дома в частном порядке поделился своими взглядами против Зеленского, заявив изданию, что "как и Папа Римский, он не поклонник того, кто запрещает церкви", имея в виду августовский закон Зеленского, который запретил религиозные организации, связанные с Русской православной церковью.

"Администрация Трампа явно не любит Зеленского и делает все, чтобы все об этом знали", - сказал украинский политолог, попросивший не называть его имени.

"Недавние высказывания президента США показывают, что он хочет, чтобы выборы на Украине прошли как можно скорее, а Зеленский был заменен на кого-то более договороспособного. Это могут быть те, кому Трамп и его союзники доверяют: военный лидер или бизнесмен", - добавил он. Вашингтонские инсайдеры пояснили, что нет очевидного претендента, которого Трамп предпочел бы, если бы на Украине состоялись выборы, на чем настаивают сам президент США и его союзники, такие как босс Tesla и SpaceX Илон Маск.

Напряженность в отношениях между Трампом и Зеленским восходит к 2019 году, когда первый призвал своего коллегу начать расследование сделок семьи Байденов с украинской газовой компанией Burisma Holdings, которая платила Хантеру Байдену зарплату в размере миллиона долларов в год, пока его отец Джо Байден был вице-президентом и руководил американской политикой в отношении страны. Зеленский отказался начать расследование, но ловко сориентировался в последовавшем споре после распространения стенограммы, содержащей просьбу Трампа, настаивая на том, что он не чувствовал никакого давления в этом звонке, поскольку демократы в конгрессе предложили объявить импичмент Трампу за якобы злоупотребление властью.

Неясно, можно ли теперь спасти отношения: вице-президент Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от "очернения" Трампа, а Маск напал на него из-за фотосессии Vogue, заявив: "Он сделал это, пока дети умирают в окопах на фронте", делается вывод в публикации.