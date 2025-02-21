Администрация США внесла «значительные улучшения» в проект сделки по украинским редкоземельным металлам. Вашингтон уже передал этот вариант Киеву, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных лиц.

По их словам, данный вариант соглашения выглядит более вероятным. Проект теперь соответствует украинскому законодательству. Также в нем учтены некоторые «опасения» Владимира Зеленского. В частности, удален пункт о том, что сделка должна находиться в юрисдикции суда Нью-Йорка.

WSJ: США требовали от Зеленского подписать сделку вслепую

Собеседники Axios утверждают, что несколько помощников Зеленского призвали его подписать обновленное соглашение с целью избежать дальнейшего конфликта с президентом США Дональдом Трампом и позволить ему обосновать дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона. В Белом доме и офисе Зеленского эту информацию пока не комментировали.