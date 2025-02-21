Трамп: США могут полностью отказаться от подоходного налога благодаря пошлинам

Введение в США пошлин на импортируемые товары может позволить стране в перспективе полностью отказаться от подоходного налога.

С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп, передаёт РИА Новости.

«Мы могли бы полностью отменить подоходный налог. Возможно, нам вообще не потребуется система подоходного налогообложения, когда всё это сработает», — сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что Канада должна стать частью США для снижения налогов.

Также стало известно, что налоговое управление США IRS уволит около 6 тыс. своих сотрудников в рамках программы администрации Трампа по сокращению штата федеральных служащих.