Трамп пригрозил БРИКС тарифами 150% за попытки создать альтернативу доллару

Президент США Дональд Трамп утверждает, что пригрозил странам БРИКС пошлинами в размере 150% за любую попытку создать альтернативу доллару.

"Вы знаете, страны БРИКС <...> пытались уничтожить наш доллар. <...> Они хотели создать новую валюту", - сказал он 20 февраля, выступая на ужине Ассоциации губернаторов-республиканцев в Вашингтоне.

"Поэтому, когда я пришел, первое, что я сказал - любая страна БРИКС, которая хотя бы упомянет об уничтожении доллара, будет обложена тарифами в 150%", - указал он.

Как утверждает Трамп, после этих угроз он ничего не слышал от стран БРИКС. "Я не знаю, что с ними случилось. В последнее время мы ничего не слышали от стран БРИКС", - добавил глава Белого дома.