В Китае заявили об ожидании долгосрочного урегулирования украинского кризиса

Китайские власти заинтересованы в долгосрочном урегулировании украинского кризиса в соответствии с консенсусом, достигнутым между Россией и США. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира, включая недавний консенсус, достигнутый между США и Россией. Надеемся, что [соответствующие] стороны придут к устойчивому долгосрочному решению, которое будет учитывать обеспокоенность каждой из них", - приводит китайское внешнеполитическое ведомство слова Ван И, который выступил на встрече глав МИД стран - участниц G20.

Как он уточнил, Пекин готов по-прежнему играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта. Ван И отметил, что, несмотря на несовпадение позиций отдельных сторон по этой проблеме, лучше придерживаться диалога и воздержаться от конфронтаций.

"Мирные переговоры в целом лучше войны", - подчеркнул китайский дипломат.

Он добавил, что КНР выступает за скорейшее урегулирование украинского кризиса и будет содействовать этому в соответствии с принципами, предложенными председателем Си Цзиньпином (уважение к суверенитету, соблюдение Устава ООН, принятие во внимание обеспокоенности каждой из сторон и использование мирных методов - прим. ТАСС).