Депутаты Верховной рады ожидают подписания мирного договора в ближайшее время, а после этого — выборов, рассказала в эфире YouTube-канала «Новости Live» депутат Анна Скороход.

«В кулуарах об этом говорят. Говорят о том, что, как только будет подписан мирный договор, а этого ожидают в ближайшее время, то нас ждут президентские, а потом парламентские и местные выборы», — цитирует её ТАСС.

Скороход добавила, что в парламентском комитете также готовятся некоторые изменения к Избирательному кодексу

«Мы понимаем, что будут вноситься изменения и в реестр избирателей. Как ни крути, что-то уже происходит», — отметила она.

В Do Rzeczy ранее писали, что американский президент Дональд Трамп намерен избавиться от Владимира Зеленского для урегулирования конфликта.

«СТРАНА.ua» также отмечала, что рейтинг Зеленского упал до 15,9%.