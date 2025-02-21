Израиль проведет операцию после взрывов в автобусах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал экстренное совещание в связи со взрывами в автобусах в пригороде Тель-Авива. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что глава правительства поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провести масштабную операцию в Иудее и Самарии против очагов террора. Кроме того, он отдал распоряжение полиции Израиля и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля — прим. «Лента.ру») усилить превентивные меры в городах для предотвращения будущих атак.

Ранее глава Минтранспорта Израиля Мири Регев приказала остановить движение общественного транспорта во всей стране после взрывов в трех автобусах. Он добавила, что провела оценку ситуации по телефону с генеральным директором Министерства транспорта, главой Управления общественного транспорта и другими сторонами.