Полиция Израиля: взрывы автобусов указывают на планирование опасного теракта

Взрывы пустых автобусов в пригороде Тель-Авива указывают на планирование опаснейшего террористического акта. Об этом РИА Новости заявил представитель полиции Израиля майор Михаил Зингерман. По его словам, сперва в полицию поступили сообщения о двух взрывах в Бат-Яме, которые произошли с разницей в несколько минут. После этого было заявлено о третьем взрыве в городе Холон.

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"Речь идет о трех взрывах. По всей вероятности, предотвращен опаснейший террористический акт, который планировался", — сказал Зингерман.

Представитель полиции добавил, что в настоящее время правоохранители работают в округе Тель-Авива. Зингерман уточнил, что полицию поступили сообщения о подозрительных предметах, найденных в городе и Холоне. О взрывах автобусов несколькими часами ранее сообщало издание Times of Israel. По его данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Сотрудники полиции остановили движение общественного транспорта в районе взрыва.

Палестинское движение ХАМАС опубликовало заявление по атакам на транспорте в Израиле, назвав атаки "местью". В движении связали взрывы с операцией израильской армии в городе Тулькарм.