Расширение ЕС замедлилось из-за отсутствия консенсуса

Процесс расширения Евросоюза замедлился из-за разногласий внутри ЕС, например, это касается Северной Македонии, государства-соседи которой заблокировали стране вступление в объединение.

Об этом в интервью "Известиям" рассказал премьер республики Христиан Мицкоски. Он подчеркнул, что Северная Македония ожидает возможности вступления в ЕС уже 25 лет. В публикации отмечается, что против этого высказываются представители Греции и Болгарии. Афины имеют территориальные претензии к Северной Македонии.

София считает македонский язык диалектом болгарского, а саму республику — частью болгарской нации, подчеркивает издание. Официальный представитель Еврокомиссии рассказал "Известиям", что ЕК с нетерпением ожидает начала переговоров с Северной Македонией по основному блоку вопросов после того, как будут выполнены условия Совета ЕС.

Вступить в Евросоюз в будущем также могут страны, получившие статус кандидата на вступление. Это Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Украина, Молдавия, Грузия и Турция. По мнению доцента РГГУ Вадима Трухачева, больше всего шансов на скорейшее вступление в ЕС у Черногории, Северной Македонии и Молдавии. Он добавил, что в Брюсселе также заинтересованы в присоединении к объединению Норвегии, которая дважды отклоняла членство в союзе.