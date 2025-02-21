В аэропорту Бен-Гурион усилили меры безопасности

В израильском аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива усилены меры безопасности после взрывов в нескольких автобусах на стоянках в городе Бат-Ям. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, в частности, в Бен-Гурионе проводится тщательная проверка всех автобусов, въезжающих на территорию аэропорта и выезжающих с нее.

В четверг полиция Израиля сообщила о нескольких взрывах и возгораниях в автобусах на стоянке в пригороде Тель-Авива Бат-Яме, отметив, что в результате инцидентов никто не пострадал. В ведомстве отметили, что "на месте происшествия работают многочисленные полицейские подразделения", а "обстоятельства инцидентов расследуются". По данным портала Ynet, не исключается возможность теракта.