Прокуратура Аргентины начала расследование скандала с участием президента

Прокурор Эдуардо Тайано приступил к расследованию в отношении президента Аргентины Хавьера Милея и предпринимателей, причастных к запуску криптовалюты $LIBRA, о которой в своих соцсетях написал глава государства.

Об этом сообщила газета La Nacion.

"Необходимо установить касающиеся времени, способа и места обстоятельства вокруг создания и запуска $LIBRA, а также степень участия в расследуемых событиях Хавьера Милея, Хейдена Марка Дэвиса, Хулиана Пе, Маурисио Гаспара Новелли, Мануэля Терронеса Годоя и Серхио Даниэля Моралеса", - приводит издание постановление прокурора.

Прокурор намерен установить, не было ли в действиях фигурантов признаков таких преступлений, как злоупотребление властью, мошенничество, торговля влиянием и взяточничество. В рамках расследования Тайано распорядился принять несколько мер, в том числе запросить информацию у ЦБ и компании Google.

14 февраля Милей опубликовал в X информацию о проекте, который призван содействовать привлечению инвестиций в малый бизнес в Аргентине путем использования криптовалюты. После волны критики в соцсетях президент удалил это сообщение, заявив, что не знал подробностей проекта. При этом в заявлении офиса президента, опубликованном 15 февраля, говорится, что Милей как минимум дважды встречался с людьми, связанными с этим проектом, и обсуждал его с ними.

После изначальной публикации президента стоимость используемой в проекте криптовалюты, которая была запущена одновременно с сообщением, выросла до $5, а затем упала ниже $1. Небольшая группа держателей криптовалюты смогла заработать на скачке миллионы долларов. После публикации со стороны оппозиции в адрес президента стали звучать обвинения в различных преступлениях, в том числе халатности, отмывании денег и осуществлении деятельности, несовместимой с должностью госслужащего. Группа депутатов из партии "Союз за родину" заявила, что будет добиваться импичмента Милея.