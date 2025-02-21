На Украине назвали требование к США по ресурсной сделке

Украина, помимо предыдущих требований о гарантиях безопасности, предлагает включить в договор с США по полезным ископаемым условия раздела прибыли от их добычи и предоставления зарубежных инвестиций. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона.

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"Для нас важно понять, какие будут инвестиции, их условия - как эти инвестиции будут приходить на Украину, как мы будем развивать эти сферы и как будет распределяться прибыль от работы на этих направлениях. Еще раз: объемы инвестиций, как будет распределяться прибыль между странами-участницами, - сказал он. - Далее мы переходим к другой части, которая беспокоит Украину. Это гарантии безопасности в широком смысле слова. Они также должны быть зафиксированы в договоре. Это все предлагает украинская сторона".

Как добавил Подоляк, Украина "хочет получить от этого большую доходность".

Представитель офиса Зеленского также увязал подписание соглашения по полезным ископаемым с поставками американских вооружений. "Надо возобновить программы поставки военной помощи. Потому что до сих пор продолжают действовать программы, которые были проголосованы в период правления господина [президента США] Джо Байдена, - добавил он. - Кстати, они продолжают работать, ничего не было остановлено, но новых программ пока нет, их надо проговаривать".

По словам Подоляка, эти вопросы обсуждались во время визита в Киев спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога.

О соглашении

12 февраля министр финансов США Скотт Бессент передал Владимиру Зеленскому в Киеве текст соглашения о полезных ископаемых. Зеленский не подписал его ни во время встречи с Бессентом, ни позднее в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Вместо этого украинская делегация передала текст со своими правками, которые американцы в Мюнхене учитывать не стали. Отказ Зеленского от подписания соглашения привел к ухудшению отношений между США и Украиной.

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По информации американских и украинских СМИ, соглашение предусматривает передачу США прав на половину доходов от добычи украинских полезных ископаемых, причем речь идет не только о редкоземельных металлах, но и о титане, уране, газе и нефти. Выдачей прав на добычу будет заниматься специальный инвестиционный фонд, который также должен финансировать восстановление Украины. США при этом получат право контролировать финансовую деятельность этого фонда. Под контроль американских компаний через инвестиционный фонд могли также попасть часть портов и инфраструктуры Украины, некоторые отрасли промышленности. В изначальном варианте договора не фиксировались какие-либо обязательства США по обеспечению безопасности Украины.