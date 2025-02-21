Макрон призвал согласовать план "массивной обороны" Европы

Европе необходимо согласовать план "массивной обороны" и больше инвестировать в производство вооружений на своей территории на фоне неопределенности. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

Он заявил, что среди европейцев "вызывает обеспокоенность" возобновление переговоров между Россией и США по Украина, а также неопределенность, связанная с дальнейшей поддержкой НАТО со стороны Вашингтона, который требует от ЕС вносить больший вклад в обеспечение собственной безопасности и также строит планы по присоединению Гренландии. Кроме того он заявил, что Россия якобы предпринимает агрессивные действия в отношении Европы и представляет для нее угрозу.

"Нам нужна стратегия на 5-10 лет, которая заключается в том, чтобы мы, европейцы, делали больше, чтобы снять с американцев эту часть бремени [по защите Европы] и быть еще более автономными", - сказал Макрон.

"Это стратегическое пробуждение должно привести нас к решению о плане массивной обороны и масштабных инвестиций в Европу, и мы должны принять эти стратегические решения в ближайшие недели, а также принять решение об ускорении развития экономики и технологий, потому что это тоже фактор нашей независимости", - добавил он.

Макрон пояснил, что речь идет о том, чтобы больше вкладывать средств именно в европейские оборонные предприятия и отдавать приоритет именно им при закупках. Также, говоря о Франции, он выступил за усиление средств информационной безопасности, повышение безопасности в соцсетях, защиту от внешнего вмешательства в координации с другими европейскими странами.