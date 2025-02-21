Союзники Соединённых Штатов в Европе осознали необходимость завершения конфликта на Украине, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

По его словам, данный конфликт затянулся.

«Могу сказать, что наши европейские союзники также осознали эту необходимость. Этот конфликт идёт слишком долго», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее в Белом доме заявили, что дальнейшая помощь Украине за счёт США неприемлема.

Также власти Соединённых Штатов отвергают мнения, согласно которым Вашингтон не консультируется со странами Европы по вопросу урегулирования конфликта на Украине.